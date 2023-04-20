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Купить коммерческую недвижимость в Байройт, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Байройт, Германия
Коммерческая
Байройт, Германия
19 000 м²
€ 37,000,000
Доход с аренды в год: 1 580 000 €Доход в месяц: 131 667 €Рентабельность: 4.27%Аренда евро/кв…
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