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Купить доходный дом в Бавария, Германия

Доходный дом В архив
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3 объекта найдено
Доходный домв Dornach, Германия
Доходный дом
Dornach, Германия
1 690 м² Количество этажей 5
€ 12,100,000
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
Доходный дом 15 комнатв Dornach, Германия
Доходный дом 15 комнат
Dornach, Германия
15 Количество комнат 450 м² Количество этажей 3
€ 5,800,000
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
Доходный домв Бавария, Германия
Доходный дом
Бавария, Германия
5 162 м²
€ 1,660,000
Германия Бавария Дом престарелых в курортном городе Дом пре…

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