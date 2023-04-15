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Купить инвестиционная недвижимость в Бавария, Германия

Мюнхен
2
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
121 м² Количество этажей 5
€ 1,634,900
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
Инвестиционнаяв Мюнхен, Германия
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
90 м² Количество этажей 7
€ 1,350,000
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…

Параметры недвижимости в Бавария, Германия

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