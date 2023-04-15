Купить коммерческую недвижимость в Бавария, Германия

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Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
270 Количество комнат
€ 59,000,000
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
Коммерческая
Westerham, Германия
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Участок с разрешение на строительство жилого дома или двух жилых домов - 1 или 2-х квартирны…
Доходный дом 15 комнат
Dornach, Германия
15 Количество комнат
450 м²
Количество этажей 3
€ 5,800,000
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
121 м²
Количество этажей 5
€ 1,634,900
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
Инвестиционная
Мюнхен, Германия
90 м²
Количество этажей 7
€ 1,350,000
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
Доходный дом
Dornach, Германия
1 690 м²
Количество этажей 5
€ 12,100,000
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
Магазин
Unterkirchberg, Германия
1 000 м²
€ 3,600,000
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
Магазин
Мюнхен, Германия
600 м²
€ 4,100,000
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
40 м²
€ 351,000
Доход с аренды в год: 15 600 €Доход в месяц: 1 300 €Рентабельность: 4.44%Аренда евро/кв.м: 3…
Коммерческая
Байройт, Германия
19 000 м²
€ 37,000,000
Доход с аренды в год: 1 580 000 €Доход в месяц: 131 667 €Рентабельность: 4.27%Аренда евро/кв…
Коммерческая
Розенхайм, Германия
15 353 м²
€ 47,000,000
Доход с аренды в год: 1 749 999 €Доход в месяц: 145 833 €Земельный участок: 2526 кв. мРентаб…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
4 493 м²
€ 34,500,000
Доход с аренды в год: 579 261 €Доход в месяц: 48 272 €Земельный участок: 715 кв. мГод постро…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
713 м²
€ 15,500,000
Доход с аренды в год: 247 606 €Доход в месяц: 20 634 €Земельный участок: 190 кв. мГод постро…
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
362 м²
€ 2,626,858
Стоимость евро/кв.м: 7 256 €
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
26 492 м²
€ 161,000,000
Доход с аренды в год: 5 813 913 €Доход в месяц: 484 493 €Земельный участок: 30391 кв. мГод п…
Коммерческая
Аугсбург, Германия
6 240 м²
€ 13,000,000
Доход с аренды в год: 383 000 €Доход в месяц: 31 917 €Земельный участок: 4476 кв. мГод постр…
Коммерческая
Ингольштадт, Германия
1 415 м²
€ 3,700,000
Земельный участок: 1414 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 615 €
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
6 500 м²
€ 16,000,000
Доход с аренды в год: 160 000 €Доход в месяц: 13 333 €Земельный участок: 8116 кв. мГод постр…
Коммерческая
Ингольштадт, Германия
1 550 м²
€ 3,800,000
Земельный участок: 1587 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 452 €
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
7 737 м²
€ 20,000,000
Земельный участок: 1996.4 кв. мСтоимость евро/кв.м: 2 585 €
Коммерческая
Швайнфурт, Германия
6 474 м²
€ 7,000,000
Земельный участок: 12044 кв. мГод постройки: 1970Стоимость евро/кв.м: 1 081 €
Коммерческая
Бамберг, Германия
930 м²
€ 1,580,000
Доход с аренды в год: 75 000 €Доход в месяц: 6 250 €Земельный участок: 3213 кв. мГод построй…
Отель
Бавария, Германия
€ 18,200,000
Германия Бавария г.Мюнхен Бизнес-отель в Мюнхене Перспективный биз…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
37 м²
€ 403,000
Доход с аренды в год: 12 600 €Доход в месяц: 1 050 €Год постройки: 2015Рентабельность: 3.126…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
33 м²
€ 335,000
Доход с аренды в год: 12 000 €Доход в месяц: 1 000 €Год постройки: 2015Рентабельность: 3.582…
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
1 532 м²
€ 3,150,000
Доход с аренды в год: 142 800 €Доход в месяц: 11 900 €Земельный участок: 4306 кв. мРентабель…
Коммерческая
Регенсбург, Германия
1 756 м²
€ 6,500,000
Земельный участок: 1512 кв. мГод постройки: 1920.197Стоимость евро/кв.м: 3 702 €
Магазин
Мюнхен, Германия
€ 30,843,655
Строящийся торговый центр продается.Арендаторы: NETTO, Takko Fashion ( одежда ), фитнес-цент…
Магазин
Мюнхен, Германия
€ 13,335,000
For sale an apartment house with a diverse rental composition. Tenants: shop, fitness center…
Коммерческая
Фюрстенфельдбрук, Германия
8 435 м²
€ 34,000,000
Земельный участок: 3332 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 031 €
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