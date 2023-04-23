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Коммерческая недвижимость в Барним, Германия

Бернау (Бранденбург)
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1 объект найдено
Коммерческая в Бернау (Бранденбург), Германия
Коммерческая
Бернау (Бранденбург), Германия
44 м²
€ 160,048
Доход с аренды в год: 5 602 €Доход в месяц: 467 €Земельный участок: 6402 кв. мГод постройки:…
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