Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Баден-Вюртемберг

Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Баден-Вюртемберг, Германия

Aichtal
1
Schwetzingen
1
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Nuertingen
1
Verwaltungsgemeinschaft Oehringen
1
Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim
1
Пфорцхайм
1
Ульм
1
2 объекта найдено
Коммерческая 49 спаленв Баден-Вюртемберг, Германия
Коммерческая 49 спален
Баден-Вюртемберг, Германия
2 700 м²
€ 4,700,000
Этот уютный трёхзвездочный отель площадью 2 700 кв. м расположился в живописном районе Штутг…
Коммерческая 44 спальнив Баден-Вюртемберг, Германия
Коммерческая 44 спальни
Баден-Вюртемберг, Германия
3 600 м²
€ 4,100,000
Этот эксклюзивный отель расположился неподалеку от города Фрайбурга, земля Баден-Вюртемберг…

Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти