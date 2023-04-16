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Продажа офисных помещений в Баден-Вюртемберг, Германия

Schwetzingen
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2 объекта найдено
Офисв Schwetzingen, Германия
Офис
Schwetzingen, Германия
2 400 м² Количество этажей 5
€ 14,200,000
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
Офисв Aldingen, Германия
Офис
Aldingen, Германия
360 м² Количество этажей 3
€ 1,500,000
К покупке предлагается офисные помещения на 1 этаже в новом здании - филиал известного банка…

Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

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