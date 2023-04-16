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Realting.com
Германия
Баден-Вюртемберг
Купить коммерческую недвижимость в Баден-Вюртемберг, Германия
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15 объектов найдено
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Офис
Schwetzingen, Германия
2 400 м²
Количество этажей 5
€ 14,200,000
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
Магазин
Пфорцхайм, Германия
1 100 м²
€ 3,500,000
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
Офис
Aldingen, Германия
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,500,000
К покупке предлагается офисные помещения на 1 этаже в новом здании - филиал известного банка…
Магазин
Wolfschlugen, Германия
1 100 м²
€ 4,200,000
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
Коммерческая
Hoehefeld, Германия
5 642 м²
€ 23,000,000
Земельный участок: 6458 кв. мСтоимость евро/кв.м: 4 077 €
Отель
Баден-Вюртемберг, Германия
720 м²
€ 400,000
Германия Баден-Вюртемберг Отель на территории заповедника &…
Отель
Баден-Вюртемберг, Германия
2 975 м²
€ 2,604,000
Германия федеральная земля Баден-Вюртемберг Фройденштадт Welln…
Коммерческая
Баден-Вюртемберг, Германия
6 000 м²
€ 4,762,000
Германия Федеральная земля Баден-Вюртемберг, адм. округ Тюбинген район Боденс…
Коммерческая
Pfedelbach, Германия
3 430 м²
€ 12,000,000
Год постройки: 1940Стоимость евро/кв.м: 3 499 €
Коммерческая
Ульм, Германия
686 м²
€ 1,360,000
Доход с аренды в год: 80 580 €Доход в месяц: 6 715 €Земельный участок: 4195 кв. мГод построй…
Коммерческая
Aichtal, Германия
21 643 м²
€ 60,000,000
Доход с аренды в год: 3 023 200 €Доход в месяц: 251 933 €Земельный участок: 9125 кв. мГод по…
Коммерческая
Баден-Вюртемберг, Германия
5 720 м²
€ 6,650,000
Этот уникальный коммерческий комплекс состоит из гостиницы на 55 номеров, общая площадь ко…
Коммерческая 49 спален
Баден-Вюртемберг, Германия
2 700 м²
€ 4,700,000
Этот уютный трёхзвездочный отель площадью 2 700 кв. м расположился в живописном районе Штутг…
Коммерческая 44 спальни
Баден-Вюртемберг, Германия
3 600 м²
€ 4,100,000
Этот эксклюзивный отель расположился неподалеку от города Фрайбурга, земля Баден-Вюртемберг…
Коммерческая 35 спален
Баден-Вюртемберг, Германия
5 000 м²
€ 1,350,000
Эта старинная мельница 17 века находится в прекрасном курортном городе Шварцвальде, 90 км о…
Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия
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