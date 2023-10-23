Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Германия
  4. Бад-Фильбель
  5. Магазины

Магазины в Бад-Фильбель, Германия

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Доходный дом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 800 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия адм. округ Мюнстер, район Реклингхаузен …
€654,960
Отель 22 комнаты в Берлин, Германия
Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 22
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине c договором аре…
€4,05 млн
Коммерческая в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
На продажу предлагается участок для строительства жилого многоквартирного дома во Франкфурте…
€2,44 млн
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
€13,97 млн
Инвестиционная в Dessau-Rosslau, Германия
Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
€4,09 млн
Коммерческая в Ihlpohl, Германия
Коммерческая
Ihlpohl, Германия
Площадь 8 535 м²
Доход с аренды в год: 710 000 €Доход в месяц: 59 167 €Земельный участок: 9094 кв. мГод постр…
€14,54 млн
Инвестиционная 1 комната в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
€329,222
Магазин в Саарбрюкен, Германия
Магазин
Саарбрюкен, Германия
Площадь 9 700 м²
Сетевой гипермаркет с филиалом KFC / + филиалы 2 других известных сетевых предприятий с длит…
€11,07 млн
Коммерческая с кредитом / ипотекой в Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Коммерческая с кредитом / ипотекой
Мекленбург-Передняя Померания, Германия
Площадь 1 074 м²
Германия Земля Мекленбург - Передняя Померания остров Рюген г.Путбус &nbs…
€1,99 млн
Коммерческая в Kipfenberg, Германия
Коммерческая
Kipfenberg, Германия
Площадь 6 500 м²
Доход с аренды в год: 160 000 €Доход в месяц: 13 333 €Земельный участок: 8116 кв. мГод постр…
€16,62 млн
Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pirmasens, Германия
Коммерческая 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pirmasens, Германия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Инвестиционная недвижимость на продажу в 66953 Pirmasens! Тип здания Многоквартирный дом, г…
€259,607
Коммерческая в Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
Площадь 1 487 м²
Доход с аренды в год: 231 600 €Доход в месяц: 19 300 €Год постройки: 2021Рентабельность: 4.3…
€5,50 млн
Realting.com
Перейти