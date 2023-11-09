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Коммерческая недвижимость в Bad Griesbach i Rottal, Германия

1 объект найдено
Quellness Golf Resort: Maximilian, Fürstenhof, and DAS LUDWIG - Your All-Inclusive Symphony of Luxury, Wellness & Golf в Bad Griesbach i Rottal, Германия
Quellness Golf Resort: Maximilian, Fürstenhof, and DAS LUDWIG - Your All-Inclusive Symphony of Luxury, Wellness & Golf
Bad Griesbach i Rottal, Германия
Комнаты 534
Welcome to a once-in-a-lifetime opportunity to own a piece of the prestigious Quellness Golf…
€112,00 млн
Realting.com
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