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Купить коммерческую недвижимость в Аугсбург, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Аугсбург, Германия
Коммерческая
Аугсбург, Германия
6 240 м²
€ 13,000,000
Доход с аренды в год: 383 000 €Доход в месяц: 31 917 €Земельный участок: 4476 кв. мГод постр…
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