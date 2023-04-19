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Купить коммерческую недвижимость в Альсдорф, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Альсдорф, Германия
Коммерческая
Альсдорф, Германия
3 725 м²
€ 14,200,000
Доход с аренды в год: 562 710 €Доход в месяц: 46 893 €Год постройки: 2022Рентабельность: 4%А…
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