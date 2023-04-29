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Продажа офисных помещений с видом на горы в Тбилиси, Грузия

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1 объект найдено
Офис в Агараки, Грузия
Офис
Агараки, Грузия
353 м² Количество этажей 4
€ 480,000
Витражное торговое помещение в 353 кв.м. на 1 и -1 этажах торгового центра. Подходит для люб…
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