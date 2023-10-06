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Инвестиционная недвижимость с бассейном в Тбилиси, Грузия

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1 объект найдено
Инвестиционная с бассейном, в центре города, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Инвестиционная с бассейном, в центре города, с видом на горы
Тбилиси, Грузия
Площадь 3 000 м²
Продается земельный участок в Тбилиси с согласованным проектом на строительство жилого дома.…
€590,000
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