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Инвестиционная недвижимость в Тбилиси, Грузия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Инвестиционная 1 спальня
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
€ 70,469
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