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Отели с видом на горы в Тбилиси, Грузия

коммерческая недвижимость
202
офисы
9
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2 объекта найдено
Отель 23 спальни в Тбилиси, Грузия
Отель 23 спальни
Тбилиси, Грузия
Количество спален 23
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница 4* в лучшем месте Авлабари. В отеле 23 номера (разные категории номеров)…
€ 3,700,000
Отель 9 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 9 спален
Тбилиси, Грузия
Количество спален 9
Площадь 480 м²
Продается гостиница (действующий бизнес) в старом городе - 700м от серных бань. Площадь отел…
€ 630,000
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