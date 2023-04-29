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Отели в Тбилиси, Грузия

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2 объекта найдено
Отель 5 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 5 спален
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 265 м² Количество этажей 3
€ 314,545
Продается операционный хостел в Старом Тбилиси, Сололаки, на улице Иверия, 3-этажный 265 кв.…
Отель в Тбилиси, Грузия
Отель
Тбилиси, Грузия
5 000 м²
€ 7,638,950
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!!Или считается инвестированием !!!Тольк…
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