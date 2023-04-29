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Коммерческая недвижимость в Тбилиси, Грузия

198 объектов найдено
Готовый бизнес 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Готовый бизнес 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается готовый бизнес в Тбилиси в историческом районе недалеко от серных бань и крепости …
Коммерческая 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 323,532
Эксклюзивное предложение! Продается офисное помещение в престижном комплексе «Вак…
Офис в Агараки, Грузия
Офис
Агараки, Грузия
353 м² Количество этажей 4
€ 480,000
Витражное торговое помещение в 353 кв.м. на 1 и -1 этажах торгового центра. Подходит для люб…
Офис 16 комнат в Агараки, Грузия
Офис 16 комнат
Агараки, Грузия
16 Количество комнат 620 м² Количество этажей 7
€ 820,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Тбилиси. Общая площадь – 620 кв.м. Парк…
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 125,818
110 кв.м. офис / коммерческое помещение на продажу в Сололаки, на улице Г. Табидзе, на I эта…
Офис 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 1 450 м² Количество этажей 4
€ 1,078,440
Продается отдельное здание (бизнес-центр) в Сабуртало, на улице Нуцубидзе, общая полезная пл…
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Коммерческая 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 130,312
140 кв. Коммерческие / офисные помещения на продажу в Дидубе, на этаже, с мезонином, отремон…
Коммерческая 1 комната в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 комната
Тбилиси, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² Количество этажей 1
€ 44,036
36 кв.м. Коммерческое помещение подвального типа для продажи в Ваке, на улице Палиашвили, от…
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 67,403
90 кв.м. ( + 35 кв.м. подвал ) офисные помещения на продажу в Чугурети, на улице Боржоми, I …
Коммерческая в Тбилиси, Грузия
Коммерческая
Тбилиси, Грузия
80 м² Количество этажей 1
€ 71,896
Коммерческие / офисные помещения площадью 80 кв. М на продажу в Вере, ул. Барнова, в новом з…
Отель 5 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 5 спален
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 265 м² Количество этажей 3
€ 314,545
Продается операционный хостел в Старом Тбилиси, Сололаки, на улице Иверия, 3-этажный 265 кв.…
Офис 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м² Количество этажей 1
€ 1,977
260 кв.м. офис / коммерческие помещения в аренду на Вере, ул. Костава, I этаж, 10 комнат, но…
Коммерческая 1 комната в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 комната
Тбилиси, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 1
€ 854
Коммерческое помещение площадью 85 кв. М в аренду в Сабуртало, на улице Цагарели, в новом зд…
Офис 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 14
€ 270
60 кв.м. офис / коммерческое помещение в аренду в Ваке, на улице Кипшидзе, на I этаже, комна…
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 899
150 кв. Сдается офисное помещение в Вере, ул. Барнова, на втором этаже, комната 5, недавно о…
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 719
100 кв. Сдается офисное помещение на Вере, ул. Костава, I этаж, комната 4, недавно отремонти…
Коммерческая 1 ванная в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат 125 м² 1/4 Этаж
€ 242,649
Описание: Универсальное коммерческое помещение для продажи в Ваке, на улице Базалети. На 1/4…
Коммерческая 3 ванных в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 3 ванных
Тбилиси, Грузия
3 ванных комнат 250 м²
€ 2,696
Описание: 3-х этажный дом в аренду в Сабуртало, на плато Нуцуби…
Коммерческая 2 ванных в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 2 ванных
Тбилиси, Грузия
2 ванных комнат 149 м² 2/8 Этаж
€ 1,078
Описание: 4-комнатная квартира в аренду в Багеби, улица Саканделидзе. В недавно построенном …
Коммерческая 1 ванная в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат 130 м² 2/10 Этаж
€ 899
Описание: Сдается офисная коммерческая площадь в Дидубе, улица …
Коммерческая 1 ванная в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат 800 м²
€ 5,392
Описание: Коммерческое помещение в аренду, склад-предприятие для этой цели. В Самгори, недал…
Коммерческая в Тбилиси, Грузия
Коммерческая
Тбилиси, Грузия
147 м² 1/5 Этаж
€ 88,702
Описание: 3 -комнатная квартира на продажу в Сабуртало, J. На у…
Коммерческая 9 ванных в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 9 ванных
Тбилиси, Грузия
9 ванных комнат 700 м²
€ 4,943
С исключительными правами !!! Для долгосрочной или ежедневной а…
Коммерческая 9 ванных в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 9 ванных
Тбилиси, Грузия
9 ванных комнат 700 м²
€ 4,943
С исключительными правами !!! Для долгосрочной или ежедневной а…
Коммерческая в Тбилиси, Грузия
Коммерческая
Тбилиси, Грузия
72 м² 2/4 Этаж
€ 58,416
Исключительно !!! Коммерческий, витражный мебельный салон для п…
Коммерческая 1 ванная в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат 400 м²
€ 332,519
Описание: 2-х этажное витражное здание, независимое здание на продажу в Квемо Поничала, на ш…
Коммерческая в Тбилиси, Грузия
Коммерческая
Тбилиси, Грузия
150 м² 1/5 Этаж
€ 80,883
С исключительными правами! Продается или арендует готовый бизне…
Коммерческая в Тбилиси, Грузия
Коммерческая
Тбилиси, Грузия
150 м² 1/5 Этаж
€ 2,696
С исключительными правами! Продается или арендует готовый бизне…
Коммерческая 2 ванных в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 2 ванных
Тбилиси, Грузия
2 ванных комнат 280 м² 1/7 Этаж
€ 763,895
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! ( Фотогр…
Коммерческая 1 ванная в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат 300 м² 1/7 Этаж
€ 988,570
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! ( Фотогр…
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