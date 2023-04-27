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Коммерческая недвижимость с видом на море в Грузии

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9 объектов найдено
Отель 1 комната в Гонио, Грузия
Отель 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² Количество этажей 20
€ 65,186
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не мен…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 8
€ 3,168,771
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м² Количество этажей 5
€ 1,901,262
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
Отель 40 спален в Батуми, Грузия
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 7
€ 3,500,000
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
800 м² Количество этажей 4
€ 362,145
Продается действующий прибыльный отель в Кобулети, вблизи Батуми. Новый ремонт, новое зда…
Инвестиционная с Инвестиции в Батуми, Грузия
Инвестиционная с Инвестиции
Батуми, Грузия
31 418 м² Количество этажей 25
€ 2,263,408
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
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Коммерческая в Батуми, Грузия
Коммерческая
Батуми, Грузия
1 350 м² Количество этажей 1
€ 5,432,178
Продаётся действующее казино в самом центре Батуми, с давней историей, раскрученное, с посто…
Коммерческая в Батуми, Грузия
Коммерческая
Батуми, Грузия
770 м² Количество этажей 4
€ 1,448,581
Продаётся коммерческая недвижимость в самом центре «Старого Батуми». В районе с наибольшей к…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 200 м² Количество этажей 4
€ 1,991,799
Продаётся действующий бизнес. Гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте, рядом …

Регионы с недвижимостью на продажу

Тбилиси
Аджарская Автономная Республика
Батуми
Гудаури
Имеретия
Мцхета-Мтианети
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