Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
38
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Готовый бизнес
Готовый бизнес с видом на море в Грузии
коммерческая недвижимость
368
отели
56
офисы
30
инвестиционная недвижимость
11
Готовый бизнес
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Готовый бизнес 3 спальни
Cafe Canape, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 3
€ 135,804
Внимание, эксклюзивное предложение! Продается инвестиционная недвижимость в центре туристиче…
Отель
Батуми, Грузия
3 191 м²
Количество этажей 9
€ 2,716,089
Продается действующий отель в центре Батуми Количество номеров 69 с возможность…
Коммерческая 1 ванная
Грузия, Грузия
1 ванных комнат
370 м²
1/2 Этаж
€ 75,145
Описание: Полузапятнанное коммерческое помещение для продажи в …
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат
400 м²
€ 334,984
Описание: 2-х этажное витражное здание, независимое здание на продажу в Квемо Поничала, на ш…
Отель 49 спален
Тбилиси, Грузия
2 000 м²
Количество этажей 3
€ 3,478,687
Отель расположен в центре Тбилиси, в 500 метрах от театра Руставели. К услугам гостей ускор…
Коммерческая 5 ванных
Тбилиси, Грузия
5 ванных комнат
1 550 м²
€ 362,145
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! В конце …
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат
103 м²
2/11 Этаж
€ 93,252
Продается офисное коммерческое помещение в Надзаладеви, Ц. На улице Дадиани. Недавно построе…
Коммерческая 2 ванных
Тбилиси, Грузия
2 ванных комнат
277 м²
€ 140,331
Description: 2-storey + basement independent building for sale …
Коммерческая 8 ванных
Тбилиси, Грузия
8 ванных комнат
350 м²
€ 2,263
Описание: Частный дом типа отель на продажу или в аренду в Стар…
Коммерческая 2 ванных
Грузия, Грузия
2 ванных комнат
212 м²
1/2 Этаж
€ 80,125
Описание: Витраж, коммерческое помещение для продажи в Ахалкале…
Инвестиционная
Батуми, Грузия
1 000 м²
Количество этажей 26
€ 905,363
Если Вы хотите эффективно вложить деньги в надежный и перспективный строительный проект, поз…
Коммерческая 2 ванных
Тбилиси, Грузия
2 ванных комнат
181 м²
5/6 Этаж
€ 1,358
Описание: Офис или коммерческое помещение для продажи или аренд…
Регионы с недвижимостью на продажу
Тбилиси
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты