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Готовый бизнес с видом на горы в Грузии

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1 объект найдено
Готовый бизнес 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Готовый бизнес 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается готовый бизнес в Тбилиси в историческом районе недалеко от серных бань и крепости …
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Регионы с недвижимостью на продажу

Тбилиси
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