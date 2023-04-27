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Продажа офисных помещений с бассейном в Грузии

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9 объектов найдено
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
930 м² 1 Этаж
€ 2,883,000
Продается коммерческая недвижимость в престижном районе г. Тбилиси - Ваке. В помещении рас…
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
645 м² 1/11 Этаж
€ 1,300,000
Продается рабочий спортивный зал в престижном районе г. Тбилиси – Ваке, рядом со спорт…
Офис 2 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 170 м² 1 Этаж
€ 646,000
Продается коммерческая недвижимость на главном проспекте г. Тбилиси – Руставели. Мест…
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 130 м² 1 Этаж
€ 364,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Тбилиси, рядом с филармонии. Место очень востр…
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
120 м² 1 Этаж
€ 350,000
В престижном комплексе «Ваке Хиллс» на проспекте Чавчавадзе продается недавно от…
Офис 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 7 комнат
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат 330 м² 1/18 Этаж
€ 700,000
Продается коммерческая недвижимость/ офис в престижном районе г. Тбилиси, в новопостроенном…
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Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
243 м² 1/12 Этаж
€ 635,000
Недвижимость расположено в 5 км. от центра на первом этаже новостройки. Площадь можно исполь…
Офис в Тбилиси, Грузия
Офис
Тбилиси, Грузия
53 м² 1 Этаж
€ 380,000
Продается кафе в туристическо активной зоне г. Тбилиси. Здание является объектом культурного…
Офис 16 комнат в Агараки, Грузия
Офис 16 комнат
Агараки, Грузия
16 Количество комнат 620 м² Количество этажей 7
€ 820,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Тбилиси. Общая площадь – 620 кв.м. Парк…

Регионы с недвижимостью на продажу

Тбилиси
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