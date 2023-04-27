Офис 6 комнат Тбилиси, Грузия 6 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² 12/2 Этаж

€ 362,145

190 кв.м. офисные помещения на продажу в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором …