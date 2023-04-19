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Купить отель с бассейном в Мцхета-Мтианети, Грузия

Гудаури
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1 объект найдено
Отель 12 спаленв Гудаури, Грузия
Отель 12 спален
Гудаури, Грузия
16 Количество комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 690,000
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
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