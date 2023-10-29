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Коммерческая недвижимость в Мцхета-Мтианети, Грузия

3 объекта найдено
Производство 2 ванных с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом в Сагурамо, Грузия
Производство 2 ванных с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Сагурамо, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
В 10 км от Тбилиси, в селе Сагурамо, продается многофункциональное коммерческое здание постр…
€2,18 млн
Отель 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Гудаури, Грузия
Отель 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Гудаури, Грузия
Комнаты 16
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
€690,000
Отель 40 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Арша, Грузия
Отель 40 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Арша, Грузия
Количество спален 40
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 5
Общая площадь здания – 3500 кв.м. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Этажи – 5 Ном…
€7,65 млн
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