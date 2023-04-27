Готовый бизнес 3 спальни Тбилиси, Грузия 5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3

Цена по запросу

Продается готовый бизнес в Тбилиси в историческом районе недалеко от серных бань и крепости …