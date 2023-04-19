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Купить готовый бизнес в Кутаиси, Грузия

Готовый бизнес В архив
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1 объект найдено
Готовый бизнесв Кутаиси, Грузия
Готовый бизнес
Кутаиси, Грузия
2 900 м² Количество этажей 4
€ 3,006,802
Выгодная инвестиция в готовый бизнес! Продаётся роскошный работающий гостиничный комплекс…
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