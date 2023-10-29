Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Грузия
  4. Кобулетский муниципалитет
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Кобулетский муниципалитет, Грузия

Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с видом на море, в центре города, с видом на горы в Батуми, Грузия
Коммерческая с видом на море, в центре города, с видом на горы
Батуми, Грузия
Площадь 770 м²
Количество этажей 4
Продаётся коммерческая недвижимость в самом центре «Старого Батуми». В районе с наибольшей к…
€1,51 млн
Отель в Казбеги, Грузия
Отель
Казбеги, Грузия
With exclusive rights !!! Available for sale !!! Stepantsminda, Kazbegi region, near Rooms. …
€293,276
Офис с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Тбилиси, Грузия
Офис с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Тбилиси, Грузия
Площадь 930 м²
Этаж 1
Продается коммерческая недвижимость в престижном районе г. Тбилиси - Ваке. В помещении рас…
€2,87 млн
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Independent entrance в Тбилиси, Грузия
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Independent entrance
Тбилиси, Грузия
Площадь 383 м²
Этаж 1/9
Описание: Универсальное коммерческое помещение на продажу в Сабуртало, на плато Нуцубидзе II…
€141,908
Коммерческая 1 ванная с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Продается 1-этажное независимое здание в деревне Диди Лило. Общая площадь: 178,5 м2, из кото…
€70,954
Офис 10 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Тбилиси, Грузия
Офис 10 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 450 м²
Количество этажей 4
Продается отдельное здание (бизнес-центр) в Сабуртало, на улице Нуцубидзе, общая полезная пл…
€1,14 млн
Realting.com
Перейти
Коммерческая 1 ванная с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
Description: Stained-glass commercial space for rent in Saburta…
€2,365
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тбилиси, Грузия
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
Количество спален 8
Площадь 202 м²
Этаж 2/2
Продается гостиница в туристическо активной зоне Тбилиси. Номеров всего 8. Номера расположен…
€333,169
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
Площадь 350 м²
Площадь гостиницы 346 м2 + земля 320 м2 + вся мебель, техника, посуда, постельное, полотенца…
€217,592
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
133 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором эт…
€946
Коммерческая 1 ванная с интернетом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 1 ванная с интернетом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/9
Описание: Коммерческое помещение из витража в аренду в Сабуртало, на улице Мицкевича. Общая …
€946
Коммерческая 2 ванных с лифтом, с подведенным электричеством, с Heating-condensing в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 2 ванных с лифтом, с подведенным электричеством, с Heating-condensing
Тбилиси, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 5/6
Описание: Офис или коммерческое помещение для продажи или аренд…
€1,419
Realting.com
Перейти