ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Грузия
Кобулетский муниципалитет
Офисы
Продажа офисных помещений в Кобулетский муниципалитет, Грузия
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 3 ванных с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
3
130 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Трехэтаж…
€189,210
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
1
210 м²
1/2
Описание: Срочно продается, мезонинного типа, коммерческое поме…
€151,368
Рекомендовать
Коммерческая 2 ванных с подведенным электричеством, с водоснабжением
Грузия
2
212 м²
1/2
Описание: Витраж, коммерческое помещение для продажи в Ахалкале…
€83,725
Рекомендовать
Коммерческая
Батуми, Грузия
13
ОТЕЛЬ: Пятизвёздочный , стильный, деловой отель, не уступающий в конкуренции лучшим отелям …
€14,19 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с интернетом, с подведенным электричеством, с охраной
Тбилиси, Грузия
1
650 м²
1/12
Описание: Срочно для продажи или аренды коммерческих площадей у…
€5,392
Рекомендовать
Коммерческая 12 ванных с мебелью, с лифтом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
12
300 м²
3/12
Description: Urgently for rent on Hotel Tsereteli, 2-3 (12) flo…
€3,784
Рекомендовать
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Коммерческая 7 ванных с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
7
500 м²
Срочно! 3-х этажное здание для продажи или аренды в Чугурети, н…
€1,42 млн
Рекомендовать
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
213 м²
1/12
Офис из витража, коммерческие помещения для продажи или аренды …
€1,987
Рекомендовать
Коммерческая 12 ванных с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Грузия
12
800 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! В районе…
€567,630
Рекомендовать
Коммерческая 2 ванных с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
2
300 м²
3/9
Описание: Срочно для долгосрочной аренды! Офисное коммерческое …
€2,365
Рекомендовать
Офис 7 комнат с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Тбилиси, Грузия
7
330 м²
1/18
Продается коммерческая недвижимость/ офис в престижном районе г. Тбилиси, в новопостроенном…
€696,174
Рекомендовать
Офис с кондиционером, с бассейном, в центре города
Тбилиси, Грузия
120 м²
1
В престижном комплексе «Ваке Хиллс» на проспекте Чавчавадзе продается недавно отремонтирован…
€348,087
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL