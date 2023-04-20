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Купить отель в Кедский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Отельв Кведа Махунцети, Грузия
Отель
Кведа Махунцети, Грузия
€ 1,100,000
Продается земельный участок с проектом отеля. Строительство отеля начато.
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