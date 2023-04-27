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Инвестиционная недвижимость с видом на горы в Грузии

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2 объекта найдено
Инвестиционная в Тбилиси, Грузия
Инвестиционная
Тбилиси, Грузия
3 000 м²
€ 590,000
Продается земельный участок в Тбилиси с согласованным проектом на строительство жилого дома.…
Инвестиционная с Инвестиции в Батуми, Грузия
Инвестиционная с Инвестиции
Батуми, Грузия
31 418 м² Количество этажей 25
€ 2,263,408
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
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Регионы с недвижимостью на продажу

Аджарская Автономная Республика
Батуми
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