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Отели с бассейном в Грузии

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17 объектов найдено
Отель 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Отель 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Продается действующий отель в центре Тбилиси. Исправно работает уже 3 года, на улице Табидз…
Отель 16 спален в Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
682 м² Количество этажей 4
€ 1,700,000
Земельный участок 456 кв.м. Площадь здания 682 кв.м. Всего этадъжей - 4, Номеров – …
Отель 16 спален в Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
16 Количество комнат 612 м² Количество этажей 6
€ 885,000
Продаётся готовый бизнес – рабочая гостиница в Батуми 16 номеров, 6 этажей, центральн…
Отель 12 спален в Гудаури, Грузия
Отель 12 спален
Гудаури, Грузия
16 Количество комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 690,000
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
Отель 19 спален в Батуми, Грузия
Отель 19 спален
Батуми, Грузия
19 Количество комнат 762 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается рабочая 4-х этажная гостиница с очень популярным рестораном в самом центре Батуми …
Отель 7 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 7 спален
Тбилиси, Грузия
230 м² 6/10 Этаж
€ 525,000
Продается гостиница высокого класса, оснащена качественным и современным оборудованием/ Номе…
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Отель 21 спальня в Тбилиси, Грузия
Отель 21 спальня
Тбилиси, Грузия
1 100 м² Количество этажей 6
€ 3,700,000
Продается 6-этажный недавно построенный отель в Старом Тбилиси с прекрасным видом. Отель отк…
Отель 20 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 20 спален
Тбилиси, Грузия
760 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Отель находится в культурном центре Тбилиси. До Грузинского драматического театра можно дойт…
Отель 22 спальни в Тбилиси, Грузия
Отель 22 спальни
Тбилиси, Грузия
840 м² Количество этажей 3
€ 1,990,000
Отель находится в культурном центре Тбилиси. До Грузинского драматического театра можно дойт…
Отель 10 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 10 спален
Тбилиси, Грузия
600 м² Количество этажей 2
€ 2,600,000
Продается бутик-отель на 10 номеров в Старом Тбилиси, на улице Чахрухадзе, недалеко от Патри…
Отель в Тбилиси, Грузия
Отель
Тбилиси, Грузия
3 817 м² Количество этажей 7
Цена по запросу
На данном этапе ведутся строительственные работы. Строительсто закончится в Апреле 2023 года…
Отель 26 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 26 спален
Тбилиси, Грузия
1 440 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается бутик-отель с рестораном. На данный момент работает только отель. Количество номе…
Отель 49 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 49 спален
Тбилиси, Грузия
2 000 м² Количество этажей 3
€ 3,500,000
Отель расположен в центре Тбилиси, в 500 метрах от театра Руставели. К услугам гостей ускор…
Отель 40 спален в Батуми, Грузия
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 7
€ 3,500,000
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
Отель 32 спальни в Тбилиси, Грузия
Отель 32 спальни
Тбилиси, Грузия
1 400 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
Количество номеров – 32 (возможность добавить еще 35 номера) Общая плошадь – 14…
Отель 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Отель 3 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 500 м²
€ 2,500,000
Ресторан и отель расположен в центре Тбилиси, в старом городе. К услугам гостей 3 номера с т…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 200 м² Количество этажей 4
€ 1,991,799
Продаётся действующий бизнес. Гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте, рядом …

Регионы с недвижимостью на продажу

Батуми
Аджарская Автономная Республика
Тбилиси
Гудаури
Мцхета-Мтианети
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