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Отели с видом на горы в Грузии

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13 объектов найдено
Отель 1 комната в Гонио, Грузия
Отель 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² Количество этажей 20
€ 65,186
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не мен…
Отель 12 спален в Гудаури, Грузия
Отель 12 спален
Гудаури, Грузия
16 Количество комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 690,000
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
Отель 10 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 10 спален
Тбилиси, Грузия
21 Количество комнат 10 ванных комнат 1 100 м² Количество этажей 4
€ 2,806,625
Эксклюзивное предложение! Продается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тби…
Отель 10 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 10 спален
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 950 м² Количество этажей 6
€ 2,353,944
Эксклюзивное предложение! Продается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тби…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 8
€ 3,168,771
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м² Количество этажей 5
€ 1,901,262
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
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Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 800 м² Количество этажей 9
€ 2,851,893
32 номера для некурящих 9 этажей Лифт Кухня / Прачечная / Хозя…
Отель 17 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 17 спален
Тбилиси, Грузия
710 м² Количество этажей 5
€ 1,520,000
Продается полностью укомплектованная гостиница в центре Тбилиси. Три этажа, мансарда и полу…
Отель 21 спальня в Тбилиси, Грузия
Отель 21 спальня
Тбилиси, Грузия
1 100 м² Количество этажей 6
€ 3,700,000
Продается 6-этажный недавно построенный отель в Старом Тбилиси с прекрасным видом. Отель отк…
Отель 40 спален в Ачхоти, Грузия
Отель 40 спален
Ачхоти, Грузия
3 500 м² Количество этажей 5
€ 7,650,000
Общая площадь здания – 3500 кв.м. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Эт…
Отель 40 спален в Батуми, Грузия
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 7
€ 3,500,000
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
Отель 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Отель 3 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 500 м²
€ 2,500,000
Ресторан и отель расположен в центре Тбилиси, в старом городе. К услугам гостей 3 номера с т…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 200 м² Количество этажей 4
€ 1,991,799
Продаётся действующий бизнес. Гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте, рядом …

Регионы с недвижимостью на продажу

Батуми
Аджарская Автономная Республика
Тбилиси
Гудаури
Мцхета-Мтианети
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