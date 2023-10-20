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Коммерческая недвижимость в Гурия, Грузия

1 объект найдено
Коммерческая 22 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Уреки, Грузия
Коммерческая 22 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Уреки, Грузия
Комнаты 22
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 7
Добрый вечер. Предоставляем вам информацию об отеле. Гостиница GNS находится на берегу Черно…
€1,71 млн
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