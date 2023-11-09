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Коммерческая недвижимость в Гудаури, Грузия

1 объект найдено
Отель 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Гудаури, Грузия
Отель 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Гудаури, Грузия
Комнаты 16
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
€690,000
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