ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Грузия
Гардабанский муниципалитет
Офисы
Продажа офисных помещений в Гардабанский муниципалитет, Грузия
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с интернетом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
200 м²
1/10
Описание: Витражи, коммерческие помещения в аренду в Сабуртало,…
€1,892
Рекомендовать
Коммерческая 2 ванных с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Independent entrance
Тбилиси, Грузия
2
122 м²
1/4
Описание: Коммерческое помещение из витража в аренду на площади…
€1,892
Рекомендовать
Отель 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Гудаури, Грузия
16
800 м²
4
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
€686,065
Рекомендовать
Коммерческая 4 ванных с интернетом, с подведенным электричеством, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
4
40 м²
1/10
Description: Stained-glass commercial space for sale in Saburta…
€61,479
Рекомендовать
Отель
Грузия, Грузия
2 500 м²
4
Гостиница 4 звезды расположена Грузия г. Кобулети первая линия в 30 метрах от черного моря. …
€3,07 млн
Рекомендовать
Отель 7 комнат
Батуми, Грузия
7
200 м²
2
Продается действующий, налаженный бизнес, комфортабельный отель. Вблизи развитая курортная…
€283,747
Рекомендовать
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Коммерческая 3 ванных с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Грузия, Грузия
3
400 м²
Описание: 3-х этажный частный дом на продажу в Кобулети, в 2 ми…
€449,266
Рекомендовать
Коммерческая с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Independent entrance
Тбилиси, Грузия
383 м²
1/9
Описание: Универсальное коммерческое помещение на продажу в Сабуртало, на плато Нуцубидзе II…
€141,874
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
1
80 м²
1/4
Описание: 80 кв.м. универсальное коммерческое помещение в аренду, дуплексный тип, вход с ули…
€1,419
Рекомендовать
Отель
Казбеги, Грузия
With exclusive rights !!! Available for sale !!! Stepantsminda, Kazbegi region, near Rooms. …
€293,205
Рекомендовать
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4
1
100 м²
1
100 кв. Сдается офисное помещение на Вере, ул. Костава, I этаж, комната 4, недавно отремонти…
€757
Рекомендовать
Коммерческая 2 ванных с подведенным электричеством, с водоснабжением, с Sewerage
Тбилиси, Грузия
2
300 м²
9
Описание: Срочно сдается в аренду на долгое время, коммерческие…
€1,892
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL