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Отели с видом на горы в Боржомский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ликани, Грузия
Отель 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликани, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 4
3 (+1) storey house for sale in Likan. as a hotel. In an ecologically clean and beautiful en…
€380,000
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