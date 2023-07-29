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Realting.com
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Коммерческая недвижимость с видом на море в Батуми, Грузия
отели
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8 объектов найдено
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Отель 30 комнат
Батуми, Грузия
30
1 300 м²
26
Готовый отельный бизнес возле моря в Батуми - Грузия РАСПОЛОЖЕННЫЙ В КАВКАЗСКОМ…
€ 3,172,750
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Доходный дом 8 спален
Гонио, Грузия
10
6
259 м²
2
Продаю гостевой дом в Батуми. Дом у моря, пешком 5 минут, за домом в 20 минутах горы. Дом на…
€ 317,275
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Ресторан, кафе
Батуми, Грузия
Представляем вашему вниманию уникальный проект для инвестиции или проживания в одном из самы…
€ 1,359,750
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Отель 26 спален
Батуми, Грузия
30
1 500 м²
8
Гостиница оборудована всеми современными системами: Система кондиционирования (system air), …
€ 5,000,000
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Отель 1 комната
Батуми, Грузия
1
1
34 м²
15
Объект расположен в Батуми район Махинджаури. Для инвестиций. В ПОЛНУЮ СОБСТ…
€ 73,281
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Отель 1 комната
Гонио, Грузия
1
1
33 м²
20
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не мен…
€ 65,268
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Отель 40 комнат
Батуми, Грузия
40
2 400 м²
8
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€ 3,172,750
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Отель 40 спален
Батуми, Грузия
40
2 400 м²
7
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
€ 3,500,000
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