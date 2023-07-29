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Коммерческая недвижимость с видом на море в Батуми, Грузия

отели
19
8 объектов найдено
Отель 30 комнат в Батуми, Грузия
Отель 30 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 30
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 26
Готовый отельный бизнес возле моря в Батуми - Грузия   РАСПОЛОЖЕННЫЙ В КАВКАЗСКОМ…
€ 3,172,750
Доходный дом 8 спален в Гонио, Грузия
Доходный дом 8 спален
Гонио, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Продаю гостевой дом в Батуми. Дом у моря, пешком 5 минут, за домом в 20 минутах горы. Дом на…
€ 317,275
Ресторан, кафе в Батуми, Грузия
Ресторан, кафе
Батуми, Грузия
Представляем вашему вниманию уникальный проект для инвестиции или проживания в одном из самы…
€ 1,359,750
Отель 26 спален в Батуми, Грузия
Отель 26 спален
Батуми, Грузия
Комнаты 30
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 8
Гостиница оборудована всеми современными системами: Система кондиционирования (system air), …
€ 5,000,000
Отель 1 комната в Батуми, Грузия
Отель 1 комната
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 15
Объект расположен в  Батуми район Махинджаури. Для инвестиций. В ПОЛНУЮ СОБСТ…
€ 73,281
Отель 1 комната в Гонио, Грузия
Отель 1 комната
Гонио, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 20
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не мен…
€ 65,268
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Отель 40 комнат в Батуми, Грузия
Отель 40 комнат
Батуми, Грузия
Комнаты 40
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 8
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
€ 3,172,750
Отель 40 спален в Батуми, Грузия
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
Количество спален 40
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 7
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
€ 3,500,000
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