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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Батуми, Грузия

отели
15
4 объекта найдено
Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 11/40
€205,470
Отель 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Отель 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 15
Объект расположен в  Батуми район Махинджаури. Для инвестиций. В ПОЛНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Перед…
€76,899
Отель 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Отель 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 20
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не мен…
€93,874
Отель 40 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Батуми, Грузия
Отель 40 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Батуми, Грузия
Количество спален 40
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 7
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт. Отель пока…
€3,50 млн
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