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Инвестиционная недвижимость с видом на море в Батуми, Грузия

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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 11/40
€205,470
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