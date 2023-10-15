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Инвестиционная недвижимость в Батуми, Грузия

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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Инвестиционная 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 11/40
€205,470
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 26
Если Вы хотите эффективно вложить деньги в надежный и перспективный строительный проект, поз…
€951,249
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