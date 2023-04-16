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Купить отель с видом на море в Батуми, Грузия

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7 объектов найдено
Отель 30 комнатв Батуми, Грузия
Отель 30 комнат
Батуми, Грузия
30 Количество комнат 1 250 м² Количество этажей 3
€ 1,891,296
Продается действующая популярная среди туристов гостиница на первой береговой линии, готовый…
Отель 1 541 комнатав Батуми, Грузия
Отель 1 541 комната
Батуми, Грузия
1541 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,350,926
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в жи…
Отель 32 комнатыв Батуми, Грузия
Отель 32 комнаты
Батуми, Грузия
32 Количество комнат 1 800 м² Количество этажей 9
€ 2,881,974
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в тихо…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 378 м² Количество этажей 9
€ 2,701,851
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 8
€ 3,152,160
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м² Количество этажей 5
€ 1,891,296
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
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Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
800 м² Количество этажей 4
€ 360,247
Продается действующий прибыльный отель в Кобулети, вблизи Батуми. Новый ремонт, новое зда…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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