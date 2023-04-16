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Купить отель с видом на горы в Батуми, Грузия

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8 объектов найдено
Отель 30 комнатв Батуми, Грузия
Отель 30 комнат
Батуми, Грузия
30 Количество комнат 1 250 м² Количество этажей 3
€ 1,891,296
Продается действующая популярная среди туристов гостиница на первой береговой линии, готовый…
Отель 25 комнатв Батуми, Грузия
Отель 25 комнат
Батуми, Грузия
25 Количество комнат 1 500 м² Количество этажей 6
€ 2,972,036
Продается действующая гостиница с эксплуатируемой террасой, готовый бизнес для инвестиции, 6…
Отель 32 комнатыв Батуми, Грузия
Отель 32 комнаты
Батуми, Грузия
32 Количество комнат 1 800 м² Количество этажей 9
€ 2,881,974
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в тихо…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 580 м² Количество этажей 6
€ 5,854,011
Общая площадь гостиницы 1580кв.м 26 номеров  60 кв.м в углу участок  Площадь ка…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
640 м²
€ 720,494
Продается отель в современном стиле лофт 11 комфортабельных номеров Прекрасные видовые…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 8
€ 3,152,160
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
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Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м² Количество этажей 5
€ 1,891,296
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 800 м² Количество этажей 9
€ 2,836,944
32 номера для некурящих 9 этажей Лифт Кухня / Прачечная / Хозя…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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