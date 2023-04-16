Купить отель с видом на горы в Батуми, Грузия

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Грузия
Аджарская Автономная Республика
Батуми
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8 объектов найдено
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Отель 30 комнат
Батуми, Грузия
30 Количество комнат
1 250 м²
Количество этажей 3
€ 1,891,296
Продается действующая популярная среди туристов гостиница на первой береговой линии, готовый…
Отель 25 комнат
Батуми, Грузия
25 Количество комнат
1 500 м²
Количество этажей 6
€ 2,972,036
Продается действующая гостиница с эксплуатируемой террасой, готовый бизнес для инвестиции, 6…
Отель 32 комнаты
Батуми, Грузия
32 Количество комнат
1 800 м²
Количество этажей 9
€ 2,881,974
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в тихо…
Отель
Батуми, Грузия
1 580 м²
Количество этажей 6
€ 5,854,011
Общая площадь гостиницы 1580кв.м 26 номеров 60 кв.м в углу участок Площадь ка…
Отель
Батуми, Грузия
640 м²
€ 720,494
Продается отель в современном стиле лофт 11 комфортабельных номеров Прекрасные видовые…
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м²
Количество этажей 8
€ 3,152,160
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
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Отель
Батуми, Грузия
1 030 м²
Количество этажей 5
€ 1,891,296
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
Отель
Батуми, Грузия
1 800 м²
Количество этажей 9
€ 2,836,944
32 номера для некурящих 9 этажей Лифт Кухня / Прачечная / Хозя…
Параметры недвижимости в Батуми, Грузия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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