Купить отель в Батуми, Грузия

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Грузия
Аджарская Автономная Республика
Батуми
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26 объектов найдено
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Отель 30 комнат
Батуми, Грузия
30 Количество комнат
1 250 м²
Количество этажей 3
€ 1,891,296
Продается действующая популярная среди туристов гостиница на первой береговой линии, готовый…
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
10 Количество комнат
800 м²
Количество этажей 3
€ 1,260,864
Продается действующая гостиница с эксплуатируемой террасой, готовый бизнес для инвестиции, 3…
Отель 25 комнат
Батуми, Грузия
25 Количество комнат
1 500 м²
Количество этажей 6
€ 2,972,036
Продается действующая гостиница с эксплуатируемой террасой, готовый бизнес для инвестиции, 6…
Отель 17 комнат
Батуми, Грузия
17 Количество комнат
584 м²
Количество этажей 4
€ 675,463
Продается действующая гостиница с эксплуатируемой террасой, готовый бизнес для инвестиции, 4…
Отель 1 541 комната
Батуми, Грузия
1541 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,350,926
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в жи…
Отель 32 комнаты
Батуми, Грузия
32 Количество комнат
1 800 м²
Количество этажей 9
€ 2,881,974
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в тихо…
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Отель 9 спален
Батуми, Грузия
16 Количество комнат
4 ванных комнат
800 м²
Количество этажей 4
€ 1,080,740
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции, 4-этажный отель, распо…
Отель
Батуми, Грузия
1 500 м²
Количество этажей 3
€ 6,000,000
Шикарный, 4-звездочный отель, расположившийся в самом сердце исторического района Батуми, га…
Отель
Батуми, Грузия
2 378 м²
Количество этажей 9
€ 2,701,851
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
Отель
Батуми, Грузия
€ 720,494
Отель в Гонио 10 минут от Батуми 14 номеров Кафе на верхнем этаже (можно переоборудова…
Отель
Батуми, Грузия
1 350 м²
€ 1,440,987
Отель 1250 кв.м. + 100 кв.м. веранда кафе. Номеров 26. Из них 8×3 (8 номеров на…
Отель
Батуми, Грузия
3 191 м²
Количество этажей 9
€ 2,701,851
Продается действующий отель в центре Батуми Количество номеров 69 с возможность…
Отель
Батуми, Грузия
1 580 м²
Количество этажей 7
€ 5,854,011
Продается действующий отель в премиальном сегменте. Качественный дизайнерский ремонт. 26 ном…
Отель
Батуми, Грузия
1 580 м²
Количество этажей 6
€ 5,854,011
Общая площадь гостиницы 1580кв.м 26 номеров 60 кв.м в углу участок Площадь ка…
Отель
Батуми, Грузия
640 м²
€ 720,494
Продается отель в современном стиле лофт 11 комфортабельных номеров Прекрасные видовые…
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м²
Количество этажей 8
€ 3,152,160
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
640 м²
€ 720,494
Продается отель в современном стиле лофт 11 комфортабельных номеров Прекрасные видовые хар…
Отель
Батуми, Грузия
350 м²
€ 207,142
Площадь гостиницы 346 м2 + земля 320 м2 + вся мебель, техника, посуда, постельное, полотенца…
Отель
Батуми, Грузия
610 м²
Количество этажей 3
€ 207,142
Действующая гостиница в Уреки рядом с Центральным парком, расстояние до пляжа 200 м Гости…
Отель
Батуми, Грузия
1 500 м²
Количество этажей 3
€ 5,133,517
Шикарный, 4-звездочный отель, расположившийся в самом сердце исторического района Батуми, га…
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м²
Количество этажей 5
€ 1,891,296
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
Отель
Батуми, Грузия
800 м²
Количество этажей 4
€ 1,170,802
Продается действующий отель в историческом районе Батуми. 16 номеров Кафе-Бар Хозяй…
Отель
Батуми, Грузия
1 800 м²
Количество этажей 9
€ 2,836,944
32 номера для некурящих 9 этажей Лифт Кухня / Прачечная / Хозя…
Отель
Батуми, Грузия
800 м²
Количество этажей 4
€ 360,247
Продается действующий прибыльный отель в Кобулети, вблизи Батуми. Новый ремонт, новое зда…
Отель
Батуми, Грузия
800 м²
Количество этажей 4
€ 900,617
Продается действующий отель в историческом районе Батуми. 16 номеров Кафе-Бар Хозяйственн…
Отель
Батуми, Грузия
1 880 м²
Количество этажей 9
€ 2,881,974
32 номера для некурящих Ежедневная уборка Ресторан и бар/гостиная Терраса на крыше …
Параметры недвижимости в Батуми, Грузия
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