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Купить коммерческую недвижимость в Батуми, Грузия

32 объекта найдено
Отель 30 комнатв Батуми, Грузия
Отель 30 комнат
Батуми, Грузия
30 Количество комнат 1 250 м² Количество этажей 3
€ 1,891,296
Продается действующая популярная среди туристов гостиница на первой береговой линии, готовый…
Отель 10 комнатв Батуми, Грузия
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
10 Количество комнат 800 м² Количество этажей 3
€ 1,260,864
Продается действующая гостиница с эксплуатируемой террасой, готовый бизнес для инвестиции, 3…
Отель 25 комнатв Батуми, Грузия
Отель 25 комнат
Батуми, Грузия
25 Количество комнат 1 500 м² Количество этажей 6
€ 2,972,036
Продается действующая гостиница с эксплуатируемой террасой, готовый бизнес для инвестиции, 6…
Отель 17 комнатв Батуми, Грузия
Отель 17 комнат
Батуми, Грузия
17 Количество комнат 584 м² Количество этажей 4
€ 675,463
Продается действующая гостиница с эксплуатируемой террасой, готовый бизнес для инвестиции, 4…
Отель 1 541 комнатав Батуми, Грузия
Отель 1 541 комната
Батуми, Грузия
1541 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,350,926
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в жи…
Отель 32 комнатыв Батуми, Грузия
Отель 32 комнаты
Батуми, Грузия
32 Количество комнат 1 800 м² Количество этажей 9
€ 2,881,974
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в тихо…
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Коммерческаяв Батуми, Грузия
Коммерческая
Батуми, Грузия
465 м² Количество этажей 2
€ 720,494
Продается коммерческая площадь в центральном районе Батуми, по адресу ул. Царя Парнаваза. …
Отель 9 спаленв Батуми, Грузия
Отель 9 спален
Батуми, Грузия
16 Количество комнат 4 ванных комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 1,080,740
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции, 4-этажный  отель, распо…
Коммерческаяв Батуми, Грузия
Коммерческая
Батуми, Грузия
620 м² Количество этажей 2
€ 405,278
Продажа коммерческой площади в центральном районе Батуми, по адресу ул.Горгасали . Общая …
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 500 м² Количество этажей 3
€ 6,000,000
Шикарный, 4-звездочный отель, расположившийся в самом сердце исторического района Батуми, га…
Офисв Батуми, Грузия
Офис
Батуми, Грузия
850 м² Количество этажей 2
€ 1,621,111
Продажа двухэтажной коммерческой площади в центральном районе Батуми, по адресу ул. Жиули Ша…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 378 м² Количество этажей 9
€ 2,701,851
Продается действующая гостиница, готовый бизнес для инвестиции. Гостиница расположена в цент…
Ресторан, кафев Батуми, Грузия
Ресторан, кафе
Батуми, Грузия
93 м² Количество этажей 2
€ 144,099
Продажа двухэтажной коммерческой площади в центральном районе старого Батуми, по адресу ул. …
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
€ 720,494
Отель в Гонио 10 минут от Батуми 14 номеров Кафе на верхнем этаже (можно переоборудова…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 350 м²
€ 1,440,987
Отель 1250 кв.м. + 100 кв.м. веранда кафе.  Номеров 26. Из них 8×3 (8 номеров на…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 191 м² Количество этажей 9
€ 2,701,851
Продается действующий отель в центре Батуми   Количество номеров 69 с возможность…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 580 м² Количество этажей 7
€ 5,854,011
Продается действующий отель в премиальном сегменте. Качественный дизайнерский ремонт. 26 ном…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 580 м² Количество этажей 6
€ 5,854,011
Общая площадь гостиницы 1580кв.м 26 номеров  60 кв.м в углу участок  Площадь ка…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
640 м²
€ 720,494
Продается отель в современном стиле лофт 11 комфортабельных номеров Прекрасные видовые…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 8
€ 3,152,160
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель 10 комнатв Батуми, Грузия
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 640 м²
€ 720,494
Продается отель в современном стиле лофт 11 комфортабельных номеров Прекрасные видовые хар…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
350 м²
€ 207,142
Площадь гостиницы 346 м2 + земля 320 м2 + вся мебель, техника, посуда, постельное, полотенца…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
610 м² Количество этажей 3
€ 207,142
Действующая гостиница в Уреки рядом с Центральным парком, расстояние до пляжа 200 м Гости…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 500 м² Количество этажей 3
€ 5,133,517
Шикарный, 4-звездочный отель, расположившийся в самом сердце исторического района Батуми, га…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м² Количество этажей 5
€ 1,891,296
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
800 м² Количество этажей 4
€ 1,170,802
Продается действующий отель в историческом районе Батуми. 16 номеров Кафе-Бар Хозяй…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 800 м² Количество этажей 9
€ 2,836,944
32 номера для некурящих 9 этажей Лифт Кухня / Прачечная / Хозя…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
800 м² Количество этажей 4
€ 360,247
Продается действующий прибыльный отель в Кобулети, вблизи Батуми. Новый ремонт, новое зда…
Инвестиционная 3 ванныхв Батуми, Грузия
Инвестиционная 3 ванных
Батуми, Грузия
3 ванных комнат 399 м² Количество этажей 27
€ 540,370
Представляем Вашему вниманию уникальный инвестиционный проект, который помимо гарантирова…
Инвестиционнаяв Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
366 м² Количество этажей 1
€ 630,432
Здравствуйте! Предлагаем Вашему вниманию прекрасное помещение в центре города Батуми. Квадр…

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
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с бассейном
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элитное
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