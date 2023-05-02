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Продажа офисных помещений в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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1 объект найдено
Офис в Батуми, Грузия
Офис
Батуми, Грузия
850 м² Количество этажей 2
€ 1,641,020
Продажа двухэтажной коммерческой площади в центральном районе Батуми, по адресу ул. Жиули Ша…
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