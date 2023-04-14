Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
7
6 объектов найдено
Отельв Кобулетский муниципалитет, Грузия
Отель
Кобулетский муниципалитет, Грузия
2 500 м² Количество этажей 5
€ 2,895,418
Гостиница  4 звезды расположена  Грузия г. Кобулети первая линия в 30 метрах от че…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 8
€ 3,166,863
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель 40 спаленв Батуми, Грузия
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 7
€ 3,500,000
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
Инвестиционная с Инвестициив Батуми, Грузия
Инвестиционная с Инвестиции
Батуми, Грузия
31 418 м² Количество этажей 25
€ 2,262,045
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
Коммерческаяв Батуми, Грузия
Коммерческая
Батуми, Грузия
770 м² Количество этажей 4
€ 1,447,709
Продаётся коммерческая недвижимость в самом центре «Старого Батуми». В районе с наибольшей к…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 200 м² Количество этажей 4
€ 1,990,600
Продаётся действующий бизнес. Гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте, рядом …
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти