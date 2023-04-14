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Купить инвестиционная недвижимость с видом на горы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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1 объект найдено
Инвестиционная с Инвестициив Батуми, Грузия
Инвестиционная с Инвестиции
Батуми, Грузия
31 418 м² Количество этажей 25
€ 2,262,045
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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