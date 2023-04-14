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Купить инвестиционная недвижимость в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Инвестиционная В архив
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4 объекта найдено
Инвестиционнаяв Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
650 м²
€ 452,409
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
Инвестиционнаяв Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
375 м²
€ 271,445
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
Инвестиционнаяв Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
1 000 м²
€ 723,854
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
Инвестиционная с Инвестициив Батуми, Грузия
Инвестиционная с Инвестиции
Батуми, Грузия
31 418 м² Количество этажей 25
€ 2,262,045
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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