Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Гостиницы, отели

Купить отель с бассейном в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
6
Отель В архив
Очистить
5 объектов найдено
Отель 16 спаленв Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
682 м² Количество этажей 4
€ 1,700,000
Земельный участок 456 кв.м. Площадь здания 682 кв.м. Всего этадъжей - 4, Номеров – …
Отель 16 спаленв Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
16 Количество комнат 612 м² Количество этажей 6
€ 885,000
Продаётся готовый бизнес – рабочая гостиница в Батуми 16 номеров, 6 этажей, центральн…
Отель 19 спаленв Батуми, Грузия
Отель 19 спален
Батуми, Грузия
19 Количество комнат 762 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается рабочая 4-х этажная гостиница с очень популярным рестораном в самом центре Батуми …
Отель 40 спаленв Батуми, Грузия
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 7
€ 3,500,000
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 200 м² Количество этажей 4
€ 1,990,600
Продаётся действующий бизнес. Гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте, рядом …
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти